المنتخب السعودي يفتقد جهود الفرج بسبب الإصابة

ويستضيف الأخضر السعودي في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري منتخب عمان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، قبل أن يحل ضيفاً على المنتخب الياباني في الأول من شباط/فبراير على استاد سايتاما بطوكيو.

وجاء على الموقع الرسمي لبطل آسيا: "أوضحت الفحوصات إصابة اللاعب سلمان الفرج في عضلة الفخذ، سيخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ثلاثة أسابيع".

ومن المتوقع أن يغيب الفرج عن كأس العالم للأندية في الإمارات بين 3 و12 شباط/فبراير المقبل.

وانضم الفرج الى قائمة المصابين في الهلال، والتي تضم محمد البريك الذي يواصل برنامجه التأهيلي، كما يجري المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي يمتد لمدة أسبوع.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات الآسيوية وبات قريبًا من التأهل الى مونديال قطر، بعد أن حصد 16 نقطة من ست مباريات (خمسة انتصارات وتعادل) في صدارة المجموعة.

