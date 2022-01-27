المنتخب السعودي على أعتاب التأهل لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

بات المنتخب السعودي على بُعد خطوة من حسم تأهله إلى نهائيات مونديال قطر 2022، وذلك بفوزه الخميس على ضيفه العُماني 1-صفر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

ويدين المنتخب السعودي بتجديده الفوز على جاره العُماني الذي خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، إلى فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني (48)، مانحاً فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار نقطته التاسعة عشرة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الفائز الخميس على ضيفه الصيني 2-صفر، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث بـ14 نقطة بعد فوزها الكبير على فيتنام 4-صفر.

وسيضمن المنتخب السعودي بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه قبل جولتين على ختام الدور الحاسم بحال فوزه الثلاثاء على اليابان في سايتاما.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في حزيران/يونيو المقبل.

وباتت مهمة عُمان (7 نقاط) شاقة جداً في المنافسة على المركز الثالث بما أنها تتخلف حالياً بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.