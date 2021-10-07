المنتخب التونسي بالعلامة الكاملة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™

وسجل كل من إلياس السخيري (15)، لاعب كولن الألماني، ووهبي الخزري (42)، لاعب سانت إتيان الفرنسي، وسيف الدين الجزيري (87)، لاعب الزمالك المصري، ثلاثية نسور قرطاج.

وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب غينيا الاستوائية على زامبيا 2-صفر.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة بـ9 نقاط وغينيا الاستوائية في مركز الوصافة (6 نقاط) وزامبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط فيما يأتي المنتخب الموريتاني في المركز الأخير دون نقاط.

نيجيريا تسقط أمام جمهورية إفريقيا الوسطى

انهزم المنتخب النيجيري أمام جمهورية إفريقيا الوسطى (4 نقاط) بهدف دون مقابل لكنه بقي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

وعاد منتخب الرأس الأخضر، 4 نقاط، بالفوز من أمام ليبيريا 2-1.

مالي تدك شباك كينيا بخماسية نظيفة

حقق منتخب مالي فوزاً كبيراً على كينيا 5-صفر ليحتل صدارة المجموعة الخامسة بـ7 نقاط فيما يأتي منتخب أوغندا في مركز الوصافة بـ5 نقاط بعد فوزه على روندا بهدف دون مقابل.

بنين في صدارة المجموعة العاشرة

واصل منتخب بنين عروضه الجيدة في التصفيات بفوزه على مضيفه منتخب تنزانيا 1-صفر ليصل للنقطة السابعة.

وفي ذات المجموعة، انتصر منتخب جمهورية الكونغو، الوصيف بـ5 نقاط، على مدغشقر 2-صفر.

