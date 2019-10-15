وسجل تيراسيل دانغدا (26) وايكنيت بانيا (51) هدفي تايلاند، وعلي مبخوت (45) هدف الإمارات.

وباتت تايلاند متصدرة لترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف أمام فيتنام الفائزة الثلاثاء أيضا على مضيفتها إندونيسيا 3-1، في حين تراجعت الامارات الى المركز الثالث ولها ست نقاط أمام ماليزيا (3 نقاط) واندونيسيا الأخيرة من دون رصيد.

وحققت تايلاند فوزها الثاني في تاريخ مواجهاتها الرسمية مع الإمارات التي بدأت عام 1988، بعد الأول عام 2004 (3 -صفر في تصفيات مونديال 2006)، في حين عجز "الأبيض" عن تحقيق فوزه السادس.

واستحقت تايلاند الفوز الثاني في التصفيات بعد أول على اندونيسيا 3-صفر وتعادل سلبي مع فيتنام، اذ كانت الطرف الأفضل والأكثر تهديدا للمرمى، بينما لم تقدم الإمارات المستوى المتوقع لتتعرض لهزيمتها الأولى بعد فوزين.

وافتتحت تايلاند التسجيل عبر دانغدا العائد الى التشكيلة بعدما غاب عن المباراتين الافتتاحيتين، وذلك عندما استغل كرة عرضية لبانيا تابعها برأسه في شباك حارس مرمى الامارات خالد عيسى (26).

وكاد أصحاب الأرض يزيدون غلتهم في مناسبتين لولا سوء الحظ الذي لازم تسديدة سوباشوك شاراشارت التي أصابت قدم المدافع محمد العطاس ثم القائم (31)، ورأسية دانغدا التي أصابت العارضة (37).

وعادلت الإمارات بعكس المجريات ومن هجمتها الوحيدة في الشوط الأول عندما توغل الحسن صالح وأرسل عرضية وضعها المتخصص في الشباك التايلاندية علي مبخوت برأسه في شباك سيواراك تيدسونغنوين الذي تلقى الهدف الاول في التصفيات (45).

ورفع مبخوت (28 عاما) رصيده الى ستة اهداف في التصفيات، والى خمسة من أصل ستة سجلتها الامارات في شباك تايلاند في آخر أربع مباريات أقيمت بينهما.

واستمرت هيمنة "فيلة الحرب" في الشوط الثاني ونجحوا في تسجيل هدف الفوز اثر تلقي الشاب بانيا (19 عاما) عرضية سددها مباشرة في شباك خالد عيسى (51).

وحاول البديل أحمد خليل الذي شارك مكان عمر عبد الرحمن معادلة النتيجة لكن تسديدته الخطرة مرت الى جانب القائم (74).

وفي المباراة الثانية، حقق المنتخب الفيتنامي فوزا ثمينا على مضيفه الإندونيسي 3-1 في بالي.

وحسمت فيتنام الشوط الأول في صالحها بهدف سجله هيونه تان هونغ في الدقيقة 26، ثم أضافت هدفين مطلع الشوط الثاني بواسطة نغوك هاي كو (55 من ركلة جزاء) وتين لين نغويين (61)، قبل أن يسجل عرفان باشديم هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

وهو الفوز الثاني توالي لفيتنام مقابل تعادل واحد، فيما منيت إندونيسيا بالخسارة الرابعة تواليا فبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.