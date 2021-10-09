المغرب يسير بثبات نحو الدور الحاسم

ولم يجد المنتخب المغربي أي صعوبة في تحقيق فوزه الثاني توالياً على غينيا بيساو بعدما كان تغلب عليه بخماسية نظيفة الأربعاء في الجولة الثالثة في الرباط.

وأقيمت مباراة اليوم في الدار البيضاء وهي بيتية لغينيا بيساو التي اختارت المغرب لعدم مطابقة ملاعبها لمعايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ومنح أيوب الكعبي التقدم للمغرب (10).

وعزز أيمن برقوق تقدم أسود الأطلس عندما تلقى كرة بالرأس من الكعبي عند حافة المنطقة فسددها قوية زاحفة بيمناه على يمين حارس غينيا بيساو (20).

وأضاف الكعبي هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده عندما استغل كرة خاطئة من المدافع غوميز شيبلا إلى حارس مرماه غوميش فخطفها وراوغ الأخير وتابعها داخل المرمى الخالي (70).

وعزز المغرب صدارته للمجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات وهو يملك مباراة مؤجلة من الجولة الثانية ضد مضيفته غينيا سيخوضها الثلاثاء المقبل في الرباط، وفي حال فوزه سيبلغ الدور الحاسم.

السنغال تكرم وفادة ناميبيا



وفي المجموعة الثامنة، تابعت السنغال، وصيفة بطلة القارة السمراء قبل عامين، بدايتها الجيدة في التصفيات وأكرمت وفادة ضيفتها بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي إدريسا غانا غي (10) ومهاجم ألانيا سبور التركي فامارا دييدهيو (38) ونجم ليفربول الإنكليزي ساديو ماني (55) ومهاجم كالياري الإيطالي كيتا بالدي (84) مقابل هدف لجوسلين كاماتوكا (77).

وعززت السنغال صدارتها برصيد تسع نقاط بفارق خمس نقاط أمام ناميبيا، وهي تملك بدورها فرصة حسم تأهلها الثلاثاء عندما تحل ضيفة على الأخيرة في الجولة الرابعة في جنوب إفريقيا.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت توغو مع الكونغو 1-1.

وحذا المنتخبان المغربي والسنغالي حذو تونس التي حققت بدورها العلامة الكاملة في ثلاث مباريات حتى الآن.