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دوري الأمم الأوروبية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الكاميرون تواصل صحوتها وفوز أول للغابون

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واصلت الكاميرون صحوتها عندما تغلبت على مضيفتها موزامبيق 1-صفر الإثنين في مدينة طنجة المغربية في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الثاني للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP


وتدين الكاميرون بفوزها إلى ميكايل نغادو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 68.

وجدّدت الكاميرون فوزها على موزامبيق بعدما كانت تغلبت عليها 3-1 الجمعة.

وهو الفوز الثاني على التوالي للكاميرون بعد خسارتها أمام كوت ديفوار 1-2 في الجولة الثانية، والثالث في الدور الثاني.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى تسع نقاط وانتزعت الصدارة مؤقتاً من كوت ديفوار صاحبة سبع نقاط والتي تلعب لاحقاً مع ضيفتها ملاوي.

وخرجت موزامبيق من المنافسة على البطاقة المؤهلة إلى الدور الحاسم بعدما تجمد رصيدها عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وفي المجموعة السادسة، حققت الغابون فوزها الأول في الدور الثاني عندما تغلبت على ضيفتها أنغولا 2-صفر.

وانتظرت الغابون الدقيقة 74 لافتتاح التسجيل عبر قائدها مهاجم أرسنال الإنكليزي بيار إيميريك أوباميانغ، قبل أن تؤمن انتصارها في الدقيقة 84 بفضل موسوندا.

وثأرت الغابون لخسارتها أمام أنغولا 1-3 الجمعة وانتزعت منها المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعدما تجمد رصيد الأخيرة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

وتلعب لاحقاً ضمن المجموعة ذاتها ليبيا الثانية (6 نقاط) مع مصر المتصدّرة (7 نقاط).

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخباً وزعت على 10 مجموعات من أربعة منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب.

وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال قطر 2022.

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