الكاميرون تضرب مالاوي برباعية

واستغلت الكاميرون جيداً الضربة الموجعة التي تلقتها مالاوي في الدقيقة 21 بطرد لاعب وسطها جون باندا لتسببه في ركلة جزاء انبرى لها مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر بنجاح مفتتحا التسجيل (22).

وأضاف لاعب وسط نابولي أندريه زامبو أنغيسا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، قبل أن يسجل البديل مهاجم شنغهاي شينهوا الصيني كريستيان باسوغوغ ثنائية في دقيقتين (85 و87).

وواصلت الكاميرون صحوتها محققة الفوز الثالث توالياً منذ خسارتها أمام كوت ديفوار بالذات 1-2 في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي في الجولة الثانية، وأكدت استعدادها لاستضافة الأخيرة في الجولة السادسة الأخيرة الثلاثاء المقبل والتي ستحدد بطل المجموعة وصاحب بطاقة الدور النهائي.

ورفعت الكاميرون رصيدها إلى 12 نقطة منتزعة الصدارة مؤقتا بفارق نقطتين من كوت ديفوار التي تستضيف موزامبيق لاحقا في ختام الجولة الخامسة.

في المقابل، منيت مالاوي بخسارتها الثالثة تواليا والرابعة في التصفيات فتجمد رصيدها عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في مونديال قطر 2022.

وبلغت أربعة منتخبات حتى الآن الدور الحاسم هي المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (الثامنة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).