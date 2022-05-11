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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الـ"فيفا" يقرر النظر في شكوى الاتحاد التشيلي

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم النظر في شكوى الاتحاد التشيلي بعدم أهلية مشاركة لاعب الإكوادور بايرون كاستيو في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

REUTERS

وقدّم الاتحاد التشيلي شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال. 

وأفاد الاتحاد التشيلي أنّ الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الاكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن "استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة".

وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 أيلول/سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.
 

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