العراق يواجه سوريا وكوريا الجنوبية في الدوحة

سيخوض منتخب العراق مباراتيه المقبلتين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، أمام سوريا وكوريا الجنوبية، في العاصمة القطرية الدوحة بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي للاتحاد أحمد الموسوي.

ويلتقي المنتخب العراقي مع سوريا وكوريا الجنوبية تواليا في الحادي عشر والسادس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الأول.

وذكر الموسوي في اتصال مع وكالة فرانس برس "مباراتا العراق أمام سوريا وكوريا الجنوبية تقامان في الدوحة، وعودة المباريات في الجولات المقبلة الى استاد البصرة الدولي تعتمد على الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وكان وفد من الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم ضم ثلاثة أشخاص زار في وقت سابق من الشهر الماضي مدينة البصرة الجنوبية، لمتابعة الأوضاع وتقييم الظروف الأمنية في ما لو كانت تسمح بعودة المباريات الى هذه المدينة الجنوبية الغنية بالنفط.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير بثلاث نقاط من أربع مباريات في ترتيب المجموعة الأولى.