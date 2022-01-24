العراق يعترض على نتائج فحوص لاعبيه في طهران

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الجاري في طهران، ضمن تصفيات آسيا من الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وقال الاتحاد العراقي في بيان الاثنين: "اعترضت إدارة وفد المنتخب اليوم على نتائج الفحوصاتِ التي أجريت امس الأحد لبعثةِ المُنتخب الوطني، حيث ثبتَ فيها ظهور نتيجة فحص ايجابيةٍ للاعبين ياسر قاسم ومناف يونس فضلاً عن مدرب حراس المرمى والمدير الاداري واثنين من الاداريين".

واشار إلى أن "إدارة البعثة طالبت إعادة الفحص للأشخاصِ الذين ظهرت فحوصاتهم ايجابيةً لكونهم أجروا فحوصات (بي سي آر) قبل السفر إلى إيران بساعات قليلة وكانت نتيجة الفحص سلبية".

وبحال فوز إيران ستضمن تأهلها إلى نهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها، إذ تتصدر المجموعة الأولى في الدور الثالث برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بعد بداية مشوار رائع، فيما يقبع العراق في المركز الخامس قبل الأخير مع أربع نقاط فقط من دون تحقيق أي فوز.

وكان الاتحاد العراقي ذكر الأحد عدم إمكانية التحاق علي فائز مدافع "أسود الرافدين" والقادسية الكويتي بالمنتخب لإصابته بفيروس كورونا في الكويت.

ويواجه منتخب العراق مشاكل إدارية تتعلق بمواعيد وصول عدد من لاعبيه المحترفين بعد أنّ الغيت رحلات طيران مقررة اليوم من تركيا إلى إيران، بسبب سوء الأحوال الجوية حسب الاتحاد العراقي.

واوضح الاتحاد أنّ "ادارة الوفد تبذل جهوداً لتأمين وصول اللاعبين فرانس بطرس وزيدان اقبال ومهند جعاز وأمير العماري وعلي الحمادي في وقت مناسب قبل موعد المباراة، لأن الإجراءات الصحية ترغم الانتظار (24 ساعة) لما بعد الوصول".

