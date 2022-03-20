العراق يطلب نقل مباراته ضد سوريا من الإمارات

وذكر درجال عبر القناة الإعلامية للاتحاد "بعد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد، خرجنا متوحدين بقرارين، الأول تقديم شكوى لدى محكمة كاس ضد قرار نقل مباراة العراق والامارات إلى ملعب محايد وبدأنا اتصالاتنا مع دوائر قانونية وستقدم الشكوى رسمياً خلال (48 ساعة مقبلة). هذه الخطوة حظيت بموافقة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي".

وأضاف "القرار الثاني مطالبة الاتحاد الدولي بنقل مباراة العراق وسوريا من الإمارات الى ملعب محايد آخر، أسوة بما حصل من قرار بنقل مباراة العراق والامارات. يجب أن تتوفر الشفافية، المنتخب الإماراتي طرف في صراع المركز الثالث ومباراة سوريا لها دور كبير بذلك الصراع طالما العراق والامارات وسوريا في مجموعة واحدة".

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة أعلن السبت عن نقل مباراة العراق والإمارات المقررة الخميس الى العاصمة السعودية الرياض، مبررًا ذلك بـ"الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة.

ويحتل منتخب العراق المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الأولى بخمس نقاط من ثماني مباريات، فيما يشغل نظيره الإماراتي المركز الثالث بتسع نقاط، علماً أن ثالثَي المجموعتين يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أميركا الجنوبية في ملحق عالمي.



