وسيطر منتخب كوت ديفوار على صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق أمام الكاميرون عقب فوزه على ضيفه منتخب موزامبيق بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها مهاجما سيفاسبور التركي ماكس الان غراديل (10) وبيرنلي الإنكليزي، ماكسويل كورنيه (61) ولاعب وسط فولهام الإنكليزي، البديل جان ميشال سيري (90) على ملعب الصداقة في العاصمة البينينية كوتونو لعدم مطابقة ملاعب "الفيلة" لمعايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وهو الفوز الرابع على التوالي لكوت ديفوار.

الكاميرون تضرب مالاوي برباعية

من جانبها، وجهت الكاميرون إنذاراً شديد اللهجة إلى كوت ديفوار، عندما سحقت مضيفتها مالاوي 4-صفر السبت في أورلاندو.

واستغلت الكاميرون جيداً الضربة الموجعة التي تلقتها مالاوي في الدقيقة 21 بطرد لاعب وسطها جون باندا لتسببه في ركلة جزاء انبرى لها مهاجم النصر السعودي فانسان أبو بكر بنجاح مفتتحا التسجيل (22).

وأضاف لاعب وسط نابولي أندريه زامبو أنغيسا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، قبل أن يسجل البديل مهاجم شنغهاي شينهوا الصيني كريستيان باسوغوغ ثنائية في دقيقتين (85 و87).

وواصلت الكاميرون صحوتها محققة الفوز الثالث تواليا منذ خسارتها امام ساحل العاج بالذات 1-2 في السادس من أيلول/سبتمبر الماضي في الجولة الثانية، وأكدت استعدادها لاستضافة الأخيرة في الجولة السادسة الأخيرة الثلاثاء المقبل والتي ستحدد بطل المجموعة وصاحب بطاقة الدور النهائي.

وتحتاج كوت ديفوار، الساعية إلى بلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخها وتعويض غيابها عن النسخة الأخيرة في روسيا 2018 بعدما كانت بلغت النسخ الثلاث التي سبقتها، إلى التعادل فقط لحسم بطاقة المجموعة، فيما يتعين على الكاميرون الفوز.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في مونديال قطر 2022.

وبلغت أربعة منتخبات حتى الآن الدور الحاسم هي المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (الثامنة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).

