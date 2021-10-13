السويد تنتزع الصدارة من إسبانيا

واعتلى المنتخب السويدي الصدارة بفوزه الخامس مقابل خسارة برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن نظيره الاسباني الجريح بعد خسارته في نهائي دوري الأمم الأوروبية امام فرنسا 1-2 الأحد.

وتجمد رصيد اليونان التي خسرت أمام السويد للمرة الثانية في المواجهات الثماني الاخيرة بينهما في مختلف المسابقات، عند 9 نقاط في المركز الثالث من فوزين و3 تعادلات وهزيمة.

على ملعب فراندز أرينا في سولنا، ثأرت السويد من خسارتها ذهاباً أمام اليونان 1-2 في المرحلة السادسة، وافتتحت التسجيل بفضل مهاجم لايبزيغ الألماني إميل فورسبرغ من ركلة جزاء في الدقيقة 59 اثر خطأ من كونستانتينوس مافروبانوس على مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر إيزاك، ليعزز الأخير نتيجة فريقه بالهدف الثاني بتسديدة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة إلى الزاوية اليمنى السفلية بعد تمريرة من روبن أولسن (69).

وطرد الحكم المدافع اليوناني بانتليس خانتيدياكوس في الدقيقة 86.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، حققت جورجيا فوزها الأول في التصفيات بعدما اسقطت مضيفتها كوسوفو 2-1.

وتقدم منتخب جورجيا للمركز الرابع برصيد 4 نقاط متساوياً مع نظيره الكوسوفي متذيل الترتيب، ولكن مع أفضلية الأهداف لصالح الأول.

