السويد تخشى أفضلية بولندية بعد استبعاد روسيا

وكان من المقرر أن تستضيف روسيا نظيرتها بولندا في 24 آذار/مارس الحالي في نصف النهائي، على أن يواجه المتأهل منهما الفائز من مواجهة السويد وتشيكيا في 29 منه، لكن فيفا قرّر استبعاد روسيا رسمياً، بعد ان أعلن في نهاية شباط/فبراير الماضي بالاشتراك مع نظيره الأوروبي (يويفا) تعليق مشاركة جميع الفرق الروسية حتى اشعار آخر.

وسيحصل المنتخب البولندي على أيام راحة إضافية بعد ضمان تأهله إلى نهائي المسار دون أن يلعب.

وقال رئيس الاتحاد السويدي هاكان سيوستراند إنه كان يفضّل لو حدّد فيفا خصماً ثانياً لبولندا بدلاً من روسيا "الأكثر منطقية وانصافاً، من الناحية الرياضية، أن يكون لبولندا خصم جديد في نصف النهائي".

تابع "نتفهّم أنه من الصعب حلّ ذلك بالنسبة لفيفا، لكن يجب تطبيق مبدأ اللعب في الظروف عينها، أي خوض مباراتين تنافسيتين لبلوغ كأس العالم".

وقال مدرب السويد ياني أندرسون إن فيفا اتخذ القرار الصائب بطرد روسيا من تصفيات كأس العالم، لكنه اعتبر أن منح بولندا بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق "مجنون تماماً من وجهة نظر رياضية".

تابع "سنركّز بالكامل على المباراة ضد تشيكيا. نريد الذهاب إلى كأس العالم وسنقوم بكل شيء لتحقيق ذلك".