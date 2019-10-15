وسجل نجم نادي الأهلي السعودي هاتريك، في الدقائق 3، 44 و83، ثم أضاف نجم نادي أم صلال القطري، محمود المواس الرابع 90+5.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل الفلبين مع الصين 0-0 على ستاد باناد بارك في باكولود.

وصار رصيد نسور قاسيون 9 نقاط من 9 ممكنة تصدر فيها مجموعته على حساب الصين الثانية بـ7 نقاط، ثم الفلبين 4، وجزر المالديف 3، وغوام أخيرة بدون نقاط.

ولعب منتخب سوريا مهاجماً بعد معرفته بتعادل الصين في وقت سابق مع مضيفتها الفيليبين، ونجح السومة في افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة بكرة رأسية متقنة، قبل أن يهدر شادي الحموي ومحمود مواس عدة فرص مناسبة وسط مرتدات من غوام لم تخل من الخطورة وأبرزها محاولتان لكوشيتو وسولينفي جاورتا المرمى، قبل أن يعزز السوما تقدم بلاده بهدف ثان بكرة سددها من خارج المنطقة (44).

واستمر الهجوم السوري في الشوط الثاني واهدر المواس والأومري فرصتين داخل منطقة الجزاء في الوقت الذي وقف فيه حارس سوريا إبراهيم عالمة ومن أمامه عمرو ميداني أمام كرتين خطرتين لسولينفي.

ووجه السومة الضربة القاضية لغوام بتسجيله الـ "هاتريك" بكرة سددها من داخل المنطقة في الدقيقة 83، قبل أن يخرج بعدها صاحب 7 أهداف في هذه التصفيات لاصابته بشد عضلي وشارك بدلا منه كامل حميشة.

وأنهى المواس المباراة بهدف رابع لبلاده بعد هروبه من أكثر من مدافع قبل التسديد من داخل المنطقة بعيدا عن متناول الحارس (90+5).

ورفعت سوريا رصيدها في الصدارة إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام الصين التي كانت تمني النفس بفوز ثالث على التوالي بعدما سحقت مضيفتها المالديف 5-صفر وأكرمت وفادة ضيفتها غوام بسبعة أهداف نظيفة، بيد أن آلتها الهجومية تعطلت في الفيليبين وعجزت عن هز الشباك لتعود بنقطة واحدة كلفتها الصدارة.

وتلتقي سوريا مع الصين في دبي في 14 تشرين الثاني/نوفمبر ضمن الجولة الخامسة، علنا أن الصين ضامنة تأهلها إلى كأس آسيا 2023 كونها المضيفة، وبالتالي هي تنافس على بطاقة الدور الحاسم المؤهل للمونديال الذي تستضيفه قطر.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحل في المركز الثاني (المجموع 12)، إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022.

