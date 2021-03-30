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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

السعودية تهزم فلسطين وتنتزع صدارة المجموعة الرابعة

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أكرم المنتخب السعودي لكرة القدم وفادة ضيفه المنتخب الفلسطيني بخماسية نظيفة الثلاثاء بملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة ضمن تصفيات المجموعة الآسيوية الرابعة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023.

Reuters

وتناوب ياسر الشهراني (37) وفهد المولد (43) وصالح الشهري (52 و58) وسالم الدوسري (88 من ركلة جزاء) على تسجيل خماسية الأخضر.

وانتزع المنتخب السعودي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق نقطتين عن أوزبكستان، بينما بقي المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس الأخير برصيد 4 نقاط.
وشهدت المباراة عودة الجماهير للمدرجات بعد غياب دام 388 يوماً، بسبب جائحة كورونا، وجاءت بشكل استثنائي ووفق ضوابط معينة، على أن يكون حضورها لمباريات الأندية اعتباراً من 17 ايار/مايو المقبل، وبنسبة لا تزيد عن 40% من الطاقة الاستيعابية لكل ملعب.

وافتتح مهاجم الهلال الشهراني التسجيل عندما استغل عرضية لمهاجم اتحاد جدة المولد وتابعها برأسه في الشباك (37).

وعزز الأخضر تقدمه بهدف ثان من هجمة منظمة عندما مهد صالح العمري الكرة للمولد الذي سددها بقوة تصدى لها توفيق علي وعادت له مرة أخرى ليتابعها بقوة في سقف المرمى (43).

وبعد مرور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني أحرز مهاجم الهلال صالح الشهري الهدف الثالث بمجهود رائع من صاحب التمريرة الحاسمة سلطان الغنام (52).
وعمق أصحاب الأرض جراح "الفدائي" عندما هيأ سالم الدوسري كرة للشهري الذي لم يتوان في إيداعها المرمى (58).

وختم لاعب وسط الهلال الدوسري المهرجان التهديفي بالهدف الخامس من ركلة جزاء (88).
 

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