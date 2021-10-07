السعودية تلحق الخسارة الثانية باليابان

نجحت السعودية في الاختبار الثالث وتجاوزت ضيفتها اليابان 1-0 اليوم الخميس في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وسجّل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الواحدة والسبعين.

وهذا الفوز الثالث للسعودية بعد تجاوزها فيتنام وعُمان لترفع رصيدها إلى تسع نقاط وهو ذات رصيد أستراليا التي تتفوق بفارق الأهداف.

وتلقت اليابان خسارتها الثانية بعد الأولى أمام عُمان ليتوقف رصيدها عند ثلاث نقاط حصدتها من الفوز على الصين.

وفي مباراة أخرى تابعت أستراليا نتائجها المميزة وفازت على عُمان 3-1 سجلها مابيل وبويل ودوكي (9 و49 و89) فيما سجّل ربيع العلوي هدف عُمان (28).

وفكّت الصين عقدتها في التصفيات محققة انتصارها الأول بعد هزيمتين.

وجاء فوز الصين على ضيفتها فيتنام التي تذيلت المجموعة دون رصيد 3-2 بعد هدف قاتل في الوقت بدل الضائع من وو لي.

وتقدمت الصين بهدفي زهانغ يونينغ وو لي (52 و75) قبل أن تنتفض فيتنام وتعدل النتيجة بفضل هو تان تاي (80) وتيين لينه (90).

ووقع وو لي على هدف الانتصار مع اللحظات الأخيرة (90+5).