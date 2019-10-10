السعودية تتصدّر وخسارة قاسية لليمن

وسجل عبد الفتاح عسيري (28 و67) وعبدالله الحمدان (61) الأهداف، ومنحا الأخضر فوزه الأول بعد تعادله في الجولة السابقة 2-2 مع منتخب اليمن الذي تلقى خسارة قاسية أمام أوزبكستان صفر-5 اليوم.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن سنغافورة (ثلاث مباريات)، وأوزبكستان الثالثة مع ثلاث نقاط من مباراتين، وفلسطين الرابعة (ثلاث نقاط من مباراتين)، واليمن صاحبة المركز الأخير برصيد نقطتين من ثلاث مباريات.

وسيطر الأخضر على مجريات الشوط الأول لكنه لم يهدد مرمى ضيفه إلا عندما صوب يحيى الشهري كرة من ركلة حرة علت العارضة بقليل (12)، أتبعها هتان باهبري بمحاولة لامست العارضة (21).

وناب القائم الأيسر عن الحارس محمد أزوان عندما تصدى لكرة عبد الفتاح عسيري، فعادت إليه ليتبادلها مع عبد الإله المالكي، ويصوبها قوية داخل المرمى (28).

وأهدر عبد الله الحمدان ركلة جزاء تصدى لها الحارس محمد أزوان (44)، قبل أن تتولى العارضة إبعاد رأسية عبدالله مادو (45).

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر أفضليته وأضاع هدفاً محققاً عندما انفرد عبد الله الحمدان بالمرمى ولعب الكرة فوق العارضة (54).

ومن هجمة منسقة أضاف الأخضر هدفه الثاني عندما تلقى الحمدان كرة عرضية سددها قوية ارتدت إليه من الحارس السنغافوري، فأعادها قوية الى سقف المرمى (61). وكان الحمدان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف السعودي الثالث والثاني لعسيري، وذلك في الدقيقة 67.