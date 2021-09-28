الدوحة تستضيف مباراتي العراق-لبنان وأستراليا-عمان

وأكّد الاتحاد القاري الثلاثاء في بيان "اختيار دولة قطر لتكون ملعباً محايداً للمباراة بين العراق ولبنان ضمن المجموعة الأولى.. والمباراة بين أستراليا وعمان ضمن المجموعة الثانية، وذلك يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2021".

وتواصل أستراليا متصدرة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، خوض المباريات البيتية على أرض محايدة بسبب تداعيات جائحة كورونا، بعد فوزها على الصين 3-صفر مطلع الشهر الجاري في الدوحة، ثم تخطيها مضيفتها فيتنام 1-صفر.

كما يفرض الاتحاد الدولي (فيفا) حظراً على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية منذ نهاية العام 2019 بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

وتقام المباراتان على إستاد خليفة الدولي في الدوحة "حيث تنطلق مباراة العراق ولبنان عند الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، في حين تقام مباراة أستراليا وعمان اعتباراً من الساعة 9:30 مساء" بحسب بيان الاتحاد القاري.

وتتصدر أستراليا مجموعتها بست نقاط بالتساوي مع السعودية، وبفارق 3 نقاط عن كل من عمان واليابان.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن مباراة كوريا الجنوبية مع سوريا يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر "ستقام على إستاد أنسان وا، عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي".

وتتصدر إيران المجموعة الأولى بست نقاط مقابل 4 لكوريا الجنوبية ونقطتين للإمارات.