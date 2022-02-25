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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الدوحة تستضيف الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة مباراة الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

beIN SPORTS

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة في السابع من حزيران/يونيو المقبل الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة.

وقال الاتحاد القاري في بيان "من أجل ضمان منح منتخبي قارة آسيا فرص الاستعداد الأمثل قبل خوض الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 13 و14 حزيران/يونيو 2022، فقد قرر المكتب التنفيذي اعتماد توصية لجنة المسابقات بإقامة مباراة الملحق الآسيوي لكأس العالم في الدوحة يوم 7 حزيران/يونيو، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن اسم الملعب".

وتقرّر سابقاً أن تستضيف الدوحة الملحقين العالميين في 13 و14 حزيران/يونيو، بين خامس قارة آسيا وخامس أميركا الجنوبية، ورابع كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) وبطل أوقيانيا، بحيث يتأهل الفائزان من المواجهتين إلى النهائيات المقررة نهاية العام الحالي.

لكن قبل ذلك، سيتواجه ثالثا المجموعتين الأولى والثانية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي.

كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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