English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الخسارة من كوريا الجنوبية تطيح بتيتا من تدريب سوريا

من قبل

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم الثلاثاء عن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الذي يرأسه الروماني تيتا فاليرو، وذلك بعد ساعات من الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-0 ضمن الجولة الثامنة من الدور الثالث الحاسم المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022™

AFP

وأشار البيان على صفحة الاتحاد على فيسبوك الى أن إقالة الجهاز الفني جاءت "بسبب فشله في تقديم الإضافة الفنية المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام الإمارات وكوريا وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي على أن يتم  لاحقاً تعيين كادر إداري وفني جديد لاستكمال الجولتين الأخيرتين في التصفيات أمام لبنان والعراق". 

وتضمن البيان حل الجهاز الاداري للمنتخب "لعدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به". 

وتيتا هو المدرب الرابع المُقال من تدريب المنتخب السوري في التصفيات بدوريها الثاني والثالث بعد فجر إبراهيم، نبيل معلول و نزار محروس.

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس الأخير في المجموعة الاولى برصيد نقطتين من ست هزائم وتعادلين وفقد فرصة المنافسة على المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق.

وضمنت إيران المتصدرة وكوريا الجنوبية الثانية تأهلمها إلى النهائيات نهاية العام الحالي في حين ستتنافس الإمارات (9 نقاط) ولبنان (6) والعراق (5) على المركز الثالث في آخر جولتين.
                  

منتخب سوريا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ تيتا فاليريو
السابق تشيلي تخطف نقاطاً غاية في الأه
اقرأ
تشيلي تخطف نقاطاً غاية في الأهمية من معقل بوليفيا
التالي

آخر الأحداث

>