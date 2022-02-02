الخسارة من كوريا الجنوبية تطيح بتيتا من تدريب سوريا

وأشار البيان على صفحة الاتحاد على فيسبوك الى أن إقالة الجهاز الفني جاءت "بسبب فشله في تقديم الإضافة الفنية المرجوة لمنتخبنا الذي تعرض للخسارة أمام الإمارات وكوريا وودع تصفيات كأس العالم بشكل رسمي على أن يتم لاحقاً تعيين كادر إداري وفني جديد لاستكمال الجولتين الأخيرتين في التصفيات أمام لبنان والعراق".

وتضمن البيان حل الجهاز الاداري للمنتخب "لعدم إظهار الجدية المطلوبة في القيام بالمهام المنوطة به".

وتيتا هو المدرب الرابع المُقال من تدريب المنتخب السوري في التصفيات بدوريها الثاني والثالث بعد فجر إبراهيم، نبيل معلول و نزار محروس.

ويحتل منتخب سوريا المركز السادس الأخير في المجموعة الاولى برصيد نقطتين من ست هزائم وتعادلين وفقد فرصة المنافسة على المركز الثالث الذي يخول صاحبه خوض الملحق.

وضمنت إيران المتصدرة وكوريا الجنوبية الثانية تأهلمها إلى النهائيات نهاية العام الحالي في حين ستتنافس الإمارات (9 نقاط) ولبنان (6) والعراق (5) على المركز الثالث في آخر جولتين.

