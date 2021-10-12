التعادل يخيم على مواجهة أوكرانيا مع البوسنة والهرسك

وتقدم منتخب أوكرانيا بهدف سجله أندريه يارمولينكو في الدقيقة 15 وتعادل منتخب البوسنة عن طريق أنيل أحمدودزيتش في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الأوكراني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة 12، كما رفع

المنتخب البوسني رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع.

وفي ثانية من المجموعة عينها، فاز منتخب فنلندا على مضيفه كازاخستان 2-0. وسجل هدفي فنلندا تيمو بوكي في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و48.

ورفع منتخب فنلندا رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث وتوقف رصيد منتخب كازاخستان عند ثلاث نقاط في المركز الخامس الأخير.

وفي المجموعة الثالثة عادت سويسرا من ميدان مضيفتها ليتوانيا بفوز عريض قوامه 4-0.

بريل إيمبولو وضع الضيوف في المقدمة بهدف في الدقيقة31، وفي آخر أنفاس الشوط الأول، أضاف ريناتو ستيفان ثاني أهداف سويسرا، وعاد إيمبولو ليزور الشباك الليتوانية مرة أخرى مضيفاً ثالث أهداف الضيوف. فيما اختتم "ماريو غافرانوفيتش رباعية سويسرا. و بهذا الفوز رفعت سويسرا رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن إيطاليا المتصدرة، فيما تتذيل ليتوانيا ترتيب هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وضمن المجموعة ذاتها قلب المنتخب البلغاري تأخره أمام ضيفه الآيرلندي الشمالي إلى 2-1، الضيوف تقدّموا بهدف السبق عن طريق كونور واشنطون في الدقيقة 35، ورد أصحاب الأرض بهدف التعديل الذي حمل توقيع تودور نيديليف في الدقيقة 53، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق مهدياً منتخب بلاده نقاط الفوز الثلاث.