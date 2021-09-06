التعادل الثاني توالياً للولايات المتحدة الأميركية

وكانت الولايات المتحدة سقطت في فخ التعادل السلبي في مباراتها الأولى في مستهل التصفيات مع السلفادور الخميس الماضي.

وخاض مهاجم تشيلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيتش المباراة ضمن صفوف المنتخب الأميركي بعد تعافيه من فيروس كورونا لكن فريقه وجد صعوبة في اختراق الدفاع الكندي المنظم وكانت أبرز فرصة له عندما سدد بوليسيتش كرة ارتدت من القائم (40).

لكن المنتخب الأميركي وجد ثغرة في مطلع الشوط الثاني عندما منحه برندن ارونسون التقدم في الدقيقة 55، إلا أن ظهير بايرن ميونيخ الالماني ألفونسو ديفيز انتزع الكرة من دي اندريه يدلين وسار بها نحو 15 مترا قبل ان يمرر كرة متقنة باتجاه كايل لارين الذي اسكنها الشباك (62).

ورمى المنتخب الأميركي الذي غاب عن نهائيات مونديال روسيا عام 2018، بكل ثقله للخروج بنقاط المباراة الثلاث لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

يذكر أن كندا شاركت مرة واحدة في نهائيات كأس العالم وحدث ذلك عام 1986 في المكسيك عندما خرجت من الدور الأول.

وأعرب بوليسيتش عن خيبة أمله من النتيجة بقوله "بطبيعة الحال، لم تكن النتيجة كما كنا نرغب لكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات ويجب ألا نيأس. تتبقى لنا مباراة في هذه الفترة (ضد هندوراس الأربعاء) ويتعين علينا النهوض من هذه الكبوة".

في المقابل، حقق المنتخب المكسيكي فوزه الثاني توالياً اثر تغلبه على كوستاريكا 1-0 في سان خوسيه.

وسجل اوربيلين بينيدا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وعادت بنما بفوز ساحق على مضيفتها جامايكا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها اندرادي سيدينو (14) ورولاندو بلاكبيرن (39) وسيسيليو ووترمان (81).

وانتهت مباراة السلفادور وهندوراس بالتعادل السلبي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعة الموحّدة (تضمّ 8 منتخبات) من الدور الثالث الختامي مباشرة إلى نهائيات مونديال قطر العام المقبل، على أن يخوض المنتخب صاحب المركز الرابع ملحقاً فاصلاً.



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