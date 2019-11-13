التصفيات المزدوجة - مواجهة صعبة للبنان أمام كوريا الجنوبية

يأمل منتخب لبنان لكرة القدم تحقيق مفاجأة في مواجهته الصعبة ضد ضيفه الكوري الجنوبي الخميس ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس الأمم الآسيوية 2023 في الصين، والتي تأتي في خضم تظاهرات احتجاجية تشهدها البلاد منذ نحو شهر.

واقتصرت تحضيرات المنتخب المضيف لمباراتيه ضد كوريا الجنوبية غدا والشمالية الثلاثاء المقبل، على معسكر لمدة أربعة أيام في ظل احتجاجات تشهدها منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية والتي تخللها قطع طرق، ما دفع الاتحاد المحلي إلى تعليق مباريات الدوري.

وأثارت الاحتجاجات مخاوف من تأجيل المباراة، قبل أن تحسم إقامتها في مدينة كميل شمعون الرياضية بعد الاجتماع الفني الذي عقد الثلاثاء.

وأكد رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر لوكالة فرانس برس "كل شيء يسير بوتيرة عادية وانعقد الاجتماع الفني وبحثت الاجراءات الفنية للمباراة".

وقرر الاتحاد فتح أبواب الملعب أمام المشجعين مجاناً.

واستهل المنتخب اللبناني التصفيات بخسارة أمام مضيفه الكوري الشمالي بهدفين، ثم تغلب بصعوبة على ضيفه منتخب تركمانستان 2-1، قبل أن ينتفض ضد مضيفه السريلانكي المتواضع بثلاثية نظيفة في كولومبو، ليحصد ست نقاط من ثلاث مباريات. بينما يتصدر "محاربو تايغوك" المجموعة بسبع نقاط أمام كوريا الشمالية بفارق الأهداف.

وسيعول منتخب لبنان في اللقاء الصعب على لاعبيه المحترفين، حيث استعادت التشكيلة الثنائي مدافع فيسل كوبي الياباني جوان الأومري ولاعب وسط هايدوك سبليت الكرواتي باسل جرادي.

كما استدعى المدرب الروماني لمنتخب لبنان ليفيو تشيوبوتاريو المهاجم عمر شعبان بوغيل المحترف مع ساتون يونايتد الإنكليزي الذي غاب عن المباريات السابقة بسبب الإصابة، إضافة الى روبرت ملكي مدافع الخور القطري وشقيقه جورج ملكي لاعب أيك السويدي، ومهاجم ميبن الألماني هلال الحلوة وجناح باشوندارا البنغلادشي محمد قدوح.

وأبرز القائد حسن معتوق أهمية تحقيق نتيجة إيجابية ضد المنتخب الكوري الجنوبي، بقوله لفرانس برس "سنخوض مواجهتين صعبتين ومهمتين في خمسة أيام، ينبغي أن نحصد نقاطاً في اللقاءين، وبالتالي فإن الخروج بالتعادل على الأقل ضد الكوري الجنوبي سيكون دافعاً قوياً لنا بالمعنويات قبل اللعب ضد كوريا الشمالية".

وتابع "لا شك أننا تأثرنا بسبب الأوضاع في البلد، ونسعى الى تحقيق نتيجة إيجابية لأجل الشعب اللبناني".

ودعا محمد حيدر رفاقه إلى بذل كل ما لديهم لتحقيق المفاجأة مجدداً، موضحا "لقد انتصرنا عليهم سابقاً وسنعمل على تكرار هذه النتيجة. لا ينقصنا شيء برغم تحضيراتنا الضئيلة ونأمل أن يساندنا الجمهور".

ويتوقع أن يصل المنتخب الكوري الجنوبي مساء الأربعاء إلى بيروت، ومن غير المقرر أن يخوض أي حصة تدريبية قبل المباراة.

واستدعى المدرب البرتغالي باولو بنتو "القوة الضاربة" لخوض المباراة ضد لبنان ثم البرازيل ودياً في الإمارات.

وسيعول بنتو على مهاجم توتنهام الانكليزي سون هيونغ مين الى لاعب وسط سالزبورغ النمسوي هوانغ هي شان، ولاعب فرايبورغ الألماني كوون شانغ هون ومهاجم بوردو الفرنسي هوانغ اوي جو.

وتلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها تركمانستان مع ضيفتها كوريا الشمالية على ستاد كوبيتداغ في عشق أباد.