التصفيات المزدوجة: لبنان يعود بالنقاط الثلاث من كولومبو

ورفع منتخب لبنان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف منتخبي كوريا الجنوبية، المتصدر، وكوريا الشمالية واللذين تعادلا في وقت سابق اليوم بنتيجة سلبية في بيونغ يانغ (ثلاث مباريات لكل منتخب)، وتأتي تركمانستان رابعة بثلاث نقاط (من ثلاث مباريات) وسريلانكا أخيرة من دون رصيد (أربع مباريات).

وعانى المنتخب اللبناني الأمرين بسبب أرضية الملعب التي زادها سوءً هطول الأمطار. وعلى رغم ذلك، فرض لاعبو المدرب الروماني ليفيو تشيوبوتاريو سيطرتهم بالكامل على مجريات الشوط الأول وكانت الفرصة الأولى لقائد المنتخب حسن معتوق الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس السريلانكي سوجان بيريرا (9).

واستحصل ربيع عطايا على ركلة جزاء بعدما توغل عن الجهة اليمنى وتعرض للعرقلة، فانبرى معتوق للركلة وسددها قوية على يمين الحارس (16) معلنا افتتاح النتيجة.

وواصل اللبنانيون إضاعة الفرص، إلى أن حصل ربيع عطايا على ركلة جزاء ثانية، سددها هلال الحلوة قوية الى يسار الحارس السريلانكي معززاً تقدم لبنان (38).

وحافظ اللبنانيون على أفضليتهم في الشوط الثاني، وأمطروا المرمى السريلانكي بوابل من المحاولات، أبرزها تسديدة معتوق من ركلة حرة أبعدها الحارس السريلانكي بقبضتيه (56).

وسنحت الفرصة الأولى لسريلانكا بعد مرور 65 دقيقة عندما سدد جود سوبان من بعيد أبعدها الحارس اللبناني مهدي خليل إلى ركنية.

وسجل الحلوة هدفه الشخصي الثاني والثالث للبنان بعدما توغل عن الجهة اليسرى وسدد كرة قوية في المقص الأيسر للمرمى السريلانكي (81).

وسيواجه منتخب لبنان في الجولة المقبلة ضيفه الكوري الجنوبي في مباراة قوية في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، يتبعها باستضافة كوريا الشمالية في 19 منه.

