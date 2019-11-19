في المباراة الأولى، سجل المطوع الهدف الوحيد في الدقيقة 28، رافعا رصيد "الأزرق" إلى 10 نقاط خلف أستراليا المتصدرة والتي تغيب عن هذه الجولة (12 نقطة)، وبفارق الأهداف أمام الأردن الثالثة.

وأقيمت المباراة في إطار الجولة السادسة من التصفيات، علما fأن أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقا)، سيضمنون التأهل إلى نهائيات كأس آسيا والدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

في المقابل، تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا.

واستضافت عاصمة بوتان، تيمفو، وتحديدا ستاد "تشانغ لي ميثانغ"، اللقاء بعدما تعذر إقامتها على أرض نيبال بسبب عدم صلاحية ملعبها الرئيسي.

وعلى الرغم من السيطرة المطلقة لمنتخب الكويت على المجريات، إلا أن اللاعبين عانوا من مشكلة التأقلم على أجواء العاصمة البوتانية التي ترتفع 2700 متر عن سطح البحر، وتكرار سيناريو لقاء الذهاب في الكويت التي انتهت لصالح المضيف 7-صفر.

كما عانى اللاعبون من سوء أرضية الملعب المكسوة بالنجيلة الصناعية وليس بالعشب الطبيعي. وجاء هدف القائد بدر المطوع، إثر تلقيه الكرة من الجهة اليمنى للملعب فتقدم بها بالعرض ثم أطلقها قوية بقدمه اليسرى في سقف المرمى مانحا منتخب بلاده، ثلاث نقاط ثمينة جداً.

وتتبقى ثلاث مباريات لـ"الأزرق" في التصفيات، الأولى أمام أستراليا خارج الديار في 26 آذار/مارس 2020، والثانية أمام الأردن في الكويت في 31 منه، والثالثة الأخيرة أمام تايوان على أرضها في 9 حزيران/يونيو.



فوز مريح للأردن



واستعاد المنتخب الأردني توازنه عقب خسارته أمام ضيفه الأسترالي صفر-1 في الجولة الماضية وأكرم وفادة ضيفه التايواني 5-صفر على ملعب الملك عبدالله الثاني بعمان.

وأنهى منتخب الأردن الشوط الأول متقدماً بثلاثية سجلها بهاء فيصل (3) وأحمد العرسان (25) وسالم العجالين (43)، ثم أضاف هدفين في الثاني عبر حمزة الدردور (62) وبهاء فيصل (75).

وتشهد الجولة السابعة التي ستقام شهر آذار/مارس المقبل مواجهتي نيبال مع تايوان، واستراليا مع الكويت.

وعبر المدير الفني لمنتخب الأردن البلجيكي فيتال بوركلمانز عن سعادته بالفوز، وقال خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة "قدم اللاعبون الأداء الهجومي المطلوب، ونجحنا في هز الشباك مبكراً وكان من الممكن ان نحقق نتيجة أكبر لولا إضاعة بعض الفرص السهلة".

وأضاف "حققنا ثلاث نقاط مهمة في سباق التأهل وسنحاول الفوز في المباريات الثلاث القادمة وإنهاء دور المجموعات في المركز الثاني على أقل تقدير".

وشدد فيتال على أهمية المباريات الثلاث القادمة قائلا "المباريات القادمة مهمة وصعبة لأنها خارج الديار، وعلينا الحصول منها على 6 أو 7 نقاط لضمان المركز الثاني والمنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدور الحاسم من تصفيات كاس العالم".

وختم "نحتاج خلال الفترة المقبلة لدعم الجماهير الأردنية التي نسعى لإسعادها رغم كل الظروف".

من جانبه قال المدير الفني لمنتخب تايوان الانكليزي لويس لينستر "واجهنا فريقا قويا حسم المباراة من الكرات الثابتة".

