التصفيات المزدوجة: فوز ثالث تواليا لأستراليا وثان للأردن



وفي المجموعة ذاتها، استعاد الأردن توازنه بفوزه على ضيفه النيبالي 3-صفر على ملعب عمان الدولي.

في المباراة الأولى، فرض آدم تاغرت وجاكسون إيرفاين وهاري سوتار أنفسهم نجوم المباراة بتسجيل كل منهم ثنائية، الأول في الدقيقتين 12 و19، والثاني في الدقيقتين 34 و36، والثالث في الدقيقتين 73 و88، فيما سجل جيمي ماكلارين الهدف السادس في الدقيقة 84.

وسجل تشين يي وي هدف الشرف للمضيف في الدقيقة 21.

وهو الفوز الثاني لأستراليا خارج قواعدها بعد الأول على مضيفتها الكويت 3-صفر في الجولة الثانية وبداية مشوارها في التصفيات كونها ارتاحت في الجولة الأولى، والثالث لها في التصفيات بعد خماسية نظيفة في مرمى ضيفتها نيبال في الجولة الثالثة الخميس الماضي.

وعززت أستراليا موقعها في الصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين أمام الأردن الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام ضيفه الكويتي سلبا الخميس الماضي في الجولة الثالثة.

ولقيت تايوان خسارتها الثالثة تواليا وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.

وفي الثانية، انتظر المنتخب الأردني الشوط الثاني لحسم النتيجة حيث افتتح فراس شلباية التسجيل من ركلة جزاء عند الدقيقة 56، وأضاف أحمد العرسان الهدف الثاني في الدقيقة 78، قبل أن يعزز بهاء فيصل النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة 88.

وتشهد الجولة الخامسة والأخيرة من مرحلة الذهاب مواجهة قمة المجموعة التي يحل فيها منتخب أستراليا ضيفا على الأردن، على أن تلتقي الكويت مع تايوان.



