التصفيات المزدوجة: اليابان تعود من طاجيكستان بفوز باهر

وتدين اليابان بفوزها إلى تاكومي مينامينو الذي سجل ثنائية (53 و56) قبل أن يضيف تاكوما أسانو الهدف الثالث (82)، مؤكدا النقاط الثلاث لبلاده التي لم تتلق أي هدف حتى الآن، بما أنها فازت في الجولتين الأوليين على ميانمار 2-صفر ومنغوليا 6-صفر.

وشهدت المباراة الثانية في المجموعة فوز قرغيزستان خارج ملعبها على منغوليا 2-1.

ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل ست نقاط لكل من قرغيزستان وطاجيكستان وثلاث لمنغوليا التي خاضت الثلاثاء مباراتها الرابعة، في حين بقي رصيد ميانمار خاليا من النقاط.

وتقام الجولة المقبلة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تلتقي اليابان مع مضيفتها قرغيزستان، وميانمار مع طاجيكستان.



