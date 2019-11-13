التصفيات المزدوجة – المنتخب الكويتي ينشد فوزاً كبيراً على تايوان

يأمل منتخب الكويت تحقيق فوز كبير عندما يستضيف نظيره التايواني الخميس ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تشهد مواجهة قوية بين الأردن وضيفته أستراليا.

وتتصدر أستراليا الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الكويت (4 من 3)، والأردن (4 من 2) ونيبال (3 من 3) وتايوان (صفر من 2).

ويتأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثماني من التصفيات بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات وصيفة إلى النهائيات القارية مباشرة، فيما تخوض المنتخبات الـ16 (الأربعة الوصيفة الأخرى والثمانية صاحبة المركز الثالث والأربعة الأفضل بين أصحاب المركز الرابع) تصفيات الدور الثالث المؤهل لنهائيات كأس آسيا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة ثامر عناد، اختار 27 لاعباً لخوض مباراتي تايوان ونيبال بالإضافة إلى المشاركة في كأس الخليج "خليجي 24" المقررة في قطر من 24 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وضمت القائمة أسماء يبرز منها سلطان صلبوخ وأحمد الزنكي من العناصر الجديدة في تشكيلة شهدت أيضاً عودة طلال فاضل وشبيب الخالدي بعد استبعادهما في الفترة الأخيرة.

ويدرك اللاعبون وجهازهم الفني أهمية استحقاق الغد والذي يسعى من خلاله "الأزرق" إلى تحقيق الفوز بفارق أهداف مريح أسوة بما فعل أمام نيبال في الجولة الأولى (7-صفر)، أملاً في انتزاع المركز الثاني من نظيره الأردني في حال تعثر الأخير أمام ضيفه الأسترالي.

وأولى عناد اهتماما واضحا بتفعيل النواحي الهجومية في ظل الرغبة باستثمار مواجهة الغد ومن بعدها نيبال لتحقيق انتصارين كبيرين يبقيان المنتخب في صلب المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال، ونهائيات كأس آسيا.

وينتظر من "الأزرق" تفعيل طرق استثمار الفرص أمام المرمى وخلخلة الدفاع المنافس المتوقع أن يتكتل في المنطقة الخلفية معتمداً على الهجمات المرتدة.

ويقود تايوان التي تحتل المركز 130 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، المدرب الانكليزي لويس لانكستر (38 عاماً) الذي سبق له العمل مساعدا للمدرب في نادي شنغهاي شينزين الصيني ومدربا للفئات العمرية في واتفورد الانكليزي.

وخسرت تايوان مبارياتها الثلاث في المجموعة أمام ضيفتيها الأردن 1-2، وأستراليا 1-7، ومضيفتها نيبال 1-2.