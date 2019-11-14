قلبت السعودية الطاولة على أوزبكستان بتسجيلها هدفين في الدقائق الخمس الاخيرة لتخرج فائزة 3-2 في طشقند الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وضربت السعودية عصفورين بحجر واحد لأنها ازاحت اوزبكستان منافستها الرئيسية، عن صدارة المجموعة رافعة رصيدها الى 8 نقاط مقابل 6 لأوزبكستان، في حين صعدت اليمن الى المركز الثالث على حساب فلسطين بفوزها عليها بهدف وحيد.

وتقدمت أوزبكستان مرتين الاولى بواسطة ألدور شومورودوف (16) وعادل سلمان الفرج من ركلة جزاء (23)، والثانية عبر اوتابيك شوكوروف (56 من ركلة جزاء)، قبل ان ترد السعودية بهدفين قاتلين عبر الفرج أيضا (85) وسالم الدوسري (89).

وبعد بداية هادئة للشوط الأول استثمر المنتخب الأوزبكي هفوة دفاعية من ياسر الشهراني فواجه شومورودوف المرمى ولعب الكرة قوية على يسار محمد العويس (16).

ولم يتأخر الرد السعودي كثيرا حيث حصل على ركلة جزاء بعد إعاقة فراس البريكان تصدى لتنفيذها الفرج ولعب الكرة قوية على يمين الحارس الدوربك سويونوف (23).

وبحث المنتخب الأوزبكي الطرف الأفضل فنيا والأكثر فرصا عن هدف ثان وكاد أن يحقق ذلك لولا براعة العويس الذي تصدى لكرة شومورودوف ببراعة (42).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أهدر الفرج فرصة ثمينة عندما تلقى كرة من الشهراني على رأسه ولكنه لعبها بعيداً عن المرمى الأوزبكي.

وبعد مرور عشر دقائق على الشوط الثاني حصل منتخب أوزبكستان على ركلة جزاء احتج عليها لاعبو الأخضر كثيرا نفذها شوكوروف بنجاح في سقف المرمى (56).

وتهيأت فرصة للأخضر لتعديل النتيجة ولكن كرة البديل عبدالعزيز البيشي تصدى لها الحارس الأوزبكي وحولها بصعوبة الى ركنية (78).

وأسقط المنتخب السعودي اصحاب الارض بالضربة القاضية بتسجيله هدفين في الدقائق الخمس الاخيرة عندما سدد الفرج كرة قوية ارتطمت بأحد المدافعين خادعة الحارس سويونوف وأخذت طريقها الى داخل المرمى (85).

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة انطلق سالم الدوسري بكرة من وسط الملعب ومن على مشارف منطقة الجزاء لعبها بذكاء في المقص الأيسر للحارس الأوزبكي مانحا الفوز الثمين لمنتخب بلاده.

وفي مباراة اليمن وفلسطين التي اقيمت في المنامة، سجل عمر الداحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54.

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب فلسطين محمود ابو وردة في الدقيقة 34 بعد حصوله على الانذار الثاني في المباراة ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.