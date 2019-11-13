التصفيات المزدوجة - الإمارات تتمسك بالتاريخ أمام فيتنام

وتقام في المجموعة ذاتها الخميس أيضا، مباراة ماليزيا وضيفتها تايلاند.

وتتصدر الأخيرة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف عن فيتنام، وتحتل الإمارات المركز الثالث بست نقاط، وماليزيا الرابع بثلاث نقاط، وإندونيسيا التي ترتاح في هذه الجولة الأخير من دون رصيد، علما بأنها الوحيدة التي خاضت أربع مباريات، مقابل ثلاث للمنتخبات الأخرى.

وخسرت الإمارات أمام تايلاند 1-2 في الجولة الماضية بعد فوزين، وتتطلع لاستعادة الانتصارات وتجنب الهزيمة الثانية تواليا لعدم الابتعاد عن الصدارة، وخوض المرحلة الثانية من التصفيات بموقف مريح.

وتخوض الإمارات ثلاث مباريات من الأربع المقبلة في المرحلة الثانية على أرضها، بينها مواجهتان أمام منتخبين منافسين هما تايلاند وفيتنام.

وقال المهاجم أحمد خليل الذي تعول عليه الإمارات الكثير لتعويض غياب هدافها علي مبخوت (ستة أهداف) بسبب الإيقاف: "لعبنا فقط ثلاث مباريات، كان من الممكن أن نكون في الصدارة ولكن الخسارة أمام تايلاند منحتنا درسا جيدا يجب أن نتعلم منه، علينا أن نبذل جهدا مضاعفا لكي نكسب في اللقاءات المقبلة ونحقق الخطوة الأولى ببلوغ الدور النهائي".

وتابع مهاجم شباب الأهلي الذي توج هدافاً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا بالتساوي مع السعودي محمد السهلاوي (16 هدفا لكل منهما) "مجموعتنا صعبة، كل المنتخبات فقدت نقاطا، ولكن المهم أن نعوض بسرعة ولا نفقد المزيد، وأعتقد أن مرحلة الإياب ستعطينا الأفضلية اذ سنخوض ثلاث مباريات على أرضنا".

ويقف التاريخ لصالح الإمارات بعدما فازت في المباريات الأربع التي جمعتها مع فيتنام في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، لكن عليها في المقابل الحذر من "التنين الذهبي" الذي حقق مفاجأة بتأهله إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019 وخرج بصعوبة بالغة أمام اليابان صفر-1.

وتغير مستوى فيتنام إلى الأفضل منذ تعيين الكوري الجنوبي بارك هانغ- سيو مدربا لها في 29 أيلول/سبتمبر 2017. كما أنه حقق نتائج لافتة في التصفيات الحالية بعد فوزين وتعادل، وهدف وحيد دخل شباك فريقه.

وكوفئ "العم بارك" على هذه الطفرة، بتجديد الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم عقده لثلاث سنوات إضافية حتى 2023.

وأكد المدرب الذي أتى تجديد عقده قبل مباراة الإمارات "مرت سنتان لي مع منتخب فيتنام، خلال هذه الفترة تم تحقيق بعض الأهداف، وبعضها لا يزال مستمرا. بعد تجديد عقدي أشعر بمسؤوليات أكبر على عاتقي".