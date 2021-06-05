التصفيات المزدوجة: إصابة مدافع العراق علي فائز بفيروس كورونا

ووصل المنتخب العراقي الثلاثاء الماضي الى البحرين التي تستضيف مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات.

وأفاد بيان للهيئة المؤقتة "اثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب علي فائز بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن مباريات العراق في التصفيات لكونه يخضع إلى الحجر الصحي في البحرين لمدة عشرة أيام".

وأضاف البيان "على الرغم من انخراط اللاعب في تدريبات المنتخب في أول يومين من الوصول إلى البحرين بعد ظهور مسحة سلبية لجميع أعضاء الوفد العراقي،إلا أن الصحة البحرينية أبلغت الجانب العراقي عن وجود مسحة إيجابية للاعب علي فائز".

وأوضح أن" اللاعب المذكور غاب أمس الجمعة عن التدريب بعد عزله في فندق آخر على الرغم من عدم شعوره باية اعراض"مشيراً إلى طلب البعثة العراقية إعادة الفحص أمس وأكدت النتائج اليوم اصابته".

ويلتقي المنتخب العراقي الاثنين منافسه منتخب كمبوديا.