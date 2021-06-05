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بطولة أمم أوروبا 2020
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

التصفيات المزدوجة: إصابة مدافع العراق علي فائز بفيروس كورونا

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أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم السبت إصابة مدافع منتخب أسود الرافدين علي فائز بفيروس كورونا، مؤكدة غيابه عن التصفيات المزدوجة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بسبب خضوعه للحجر الصحي في البحرين.

AFP

ووصل المنتخب العراقي الثلاثاء الماضي الى البحرين التي تستضيف مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات.  

وأفاد بيان للهيئة المؤقتة "اثبتت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب علي فائز بفيروس كورونا وتأكد غيابه عن مباريات العراق في التصفيات لكونه يخضع إلى الحجر الصحي في البحرين لمدة عشرة أيام".

وأضاف البيان "على الرغم من انخراط اللاعب في تدريبات المنتخب في أول يومين من الوصول إلى البحرين بعد ظهور مسحة سلبية لجميع أعضاء الوفد العراقي،إلا أن الصحة البحرينية أبلغت الجانب العراقي عن وجود مسحة إيجابية للاعب علي فائز".

وأوضح أن" اللاعب المذكور غاب أمس الجمعة عن التدريب بعد عزله في فندق آخر على الرغم من عدم شعوره باية اعراض"مشيراً إلى طلب البعثة العراقية إعادة الفحص أمس وأكدت النتائج اليوم اصابته". 

ويلتقي المنتخب العراقي الاثنين منافسه منتخب كمبوديا.

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