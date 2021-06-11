التصفيات المزدوجة: أستراليا تتأهل ونتائج منطقية للعرب



وجاء انتصار الإمارات ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 في الصين وكأس العالم 2022 في قطر، فيما اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف نظيفة.

وسجل علي مبخوت (22 و49 من ركلة جزاء) وفابيو ليما (28 و55) وسيباستيان تاليابوي (86) أهداف المباراة.

ورفعت الإمارات رصيدها في المركز الثاني إلى 15 نقطة بفارق نقطتين عن فيتنام المتصدرة والفائزة على ماليزيا 2-1.

وستكون مباراة الامارات وفيتنام في الجولة الأخيرة في 15 الحالي حاسمة لتحديد المتصدر والذي يتأهل مباشرة إلى كأس آسيا والدور الحاسم في المونديال، ووصيفه.

أستراليا إلى النهائيات

ضمنت أستراليا بطاقة التأهل إلى كأس آسيا وتأهلت إلى الدور النهائي من تصفيات مونديال قطر 2022 بفوزها على نيبال 3-صفر ضمن المجموعة الثانية، فيما اكتسح المنتخب الإيراني نظيره الكمبودي بعشرة أهداف نظيفة ضمن الجولة السابعة من المجموعة الثالثة.

وسجل ماثيو ليكي (6)، فران كاراشيتش (38)، ومارتن بويله (57) أهداف "سوكيروز" في مرمى نيبال التي لعبت منقوصة منذ الدقيقة 45 بعد طرد روهيت تشاند.

ورفعت أستراليا رصيدها إلى 21 نقطة من 21 ممكنة في الصدارة أمام منتخب الأردن الثاني (14 نقطة من 7 مباريات) بعد تعادله بلا أهداف مع الكويت الثالثة (11 من 7)، ونيبال التي أنهت مشوارها (6 من 8) وتايوان التي تغيب عن هذه الجولة (صفر من 7).

وفي المباراة الثانية، كان المنتخب الإيراني الطرف الأفضل والمسيطر على مجريات المباراة، وتناوب لاعبوه على تسجيل الأهداف على مدار الشوطين.

من جهته، حقق العراق فوزاً مهماً وصعباً على حساب هونغ كونغ بهدف دون رد الجمعة في البحرين، سجله محمّد قاسم ماجد (13).

وبالتالي تصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة مقترباً من حسم بطاقة الصعود للمرحلة النهائية من التصفيات مع تبقي مباراة أخيرة في الجولة الختامية لحسم الصدارة عندما يلاقي المنتخب الإيراني صاحب المركز الثاني مع 15 نقطة، فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الثالث برصيد 12 نقطة، ثم منتخب هونغ كونغ رابعاً (5 نقاط) وأخيراً كمبوديا بنقطة يتيمة.

وفي المجموعة الخامسة، اقترب المنتخب العماني من حجز مقعد في الدور الحاسم والتأهل لكأس آسيا ضمن أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني، بعد فوزه الصعب على منتخب أفغانستان 2–1.

وسجل للمنتخب العماني عبد الله فواز (14 و52)، فيما سجل للمنتخب الأفغاني أوميد بوبلازي (24).

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى النقطة 15 في المركز الثاني خلف المنتخب القطري المتأهل سلفاً بطلاً للمجموعة، وبات في طليعة سباق أفضل الثواني في المجموعات الثمانية بعدما وصل صافي النقاط إلى 12 بعد شطب ثلاث نقاط الفوز على بنغلادش صاحب المركز الأخير ذهاباً، قبل أن يلاقيه مجدداً في مباراة تحصيل حاصل الثلاثاء.

وتجمد رصيد المنتخب الأفغاني عند النقاط الخمس في المركز الرابع خلف منتخب الهند الثالث (6 نقاط) قبل المواجهة الأخيرة الحاسمة بينهما لحجز المركز الثالث المؤدي إلى التصفيات الخاصة بكاس آسيا.

وفي المجموعة الرابعة، انتزع المنتخب السعودي فوزاً متأخراً عندما تغلب على سنغافورة 3-صفر، سجلها سالم الدوسري (83)، فهد المولد (86)، وصالح الشهري (90+5).

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، بينما بقي المنتخب السنغافوري على رصيده السابق 7 نقاط.

وفي مباراة ثانية لحساب المجموعة ذاتها، تغلب منتخب أوزبكستان على اليمن بهدف دون مقابل سجله جلال الدين مشاريبوف (19 من ركلة جزاء)، ليرفع المنتخب الأوزبكي رصيده إلى 15 نقطة، بينما بقي المنتخب اليمني في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

