التصفيات المزدوجة: أستراليا تسحق نيبال بخماسية

تابعت أستراليا مسلسلها الناجح على أرضها في تصفيات كأس العالم في كرة القدم، بفوزها الكبير على نيبال المتواضعة 5-صفر الخميس في كانبيرا مع ثلاثية لمهاجمها جايمي ماكلارين.

وعجز المنتخب المصنف 161 عالميا عن فك شيفرة دفاع "سوكروز" المنظم، تزامنا مع اخطاء من حارسه كيران ليمبو.

قال المدرب غراهام ارنولد بعد تحقيق أستراليا أكبر فوز على ارضها في ثلاث سنوات "صنعنا الكثير من الفرص وكنا شرسين في الوقت الحاسم. في المجمل أنا سعيد جدا".

ولم تخسر استراليا على أرضها في تصفيات المونديال منذ 2008 أمام الصين (صفر-1).

وضمن التصفيات المزدوجة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، رفعت استراليا رصيدها الى 6 نقاط من مباراتين في صدارة المجموعة الثانية التي يلتقي فيها بوقت لاحق الاردن مع ضيفه الكويت.

وحسمت استراليا النتيجة باكرا، عبر ثنائية لماكلارين لاعب ملبورن سيتي (6 و19) وثالث للمدافع الشاب هاري سوتار في مباراته الدولية الاولى (23).

وفي الشوط الثاني اضاف سوتار الرابع بكرة ارتدت من المدافع النيبالي دينيش راجبانشي (59)، قبل أن يحقق ماكلارين الثلاثية في نهاية المواجهة (90).

قال ماكلارين (26 عاما) لقناة "فوكس": "انها اللحظة الاكثر فخرا لي بقميص المنتخب الوطني.. في نهاية المطاف سجلنا خمسة أهداف، لكن كان بمقدورنا تسجيل المزيد".

وتلتقي استراليا في مباراتها المقبلة مضيفتها الصين تايبيه الثلاثاء، فيما تلعب نيبال مع مضيفتها الاردن.