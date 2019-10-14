التصفيات الآسيوية - العراق يراقب مواجهة البحرين وإيران

ويتربّص المنتخب العراقي بجاريه الإيراني والبحريني عندما يحل ضيفاً على كمبوديا.

وتتصدّر إيران المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل أربع نقاط لكل من العراق والبحرين، ونقطة لكل من كمبوديا وهونغ كونغ.

وكانت البحرين تعادلت مع العراق 1-1 في المنامة في الجولة الأولى، وفازت على مضيفتها كمبوديا 1-صفر في الثانية بعدما ارتاحت في الجولة الثالثة، فيما تفوّقت إيران على مضيفتها هونغ كونغ 2-صفر في الجولة الثانية قبل أن تكتسح ضيفتها كمبوديا 14-صفر في الثالثة.

وسيدخل أصحاب الأرض اللقاء بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا بحذر شديد ومحاولة الحد من خطورة مهاجمي المنتخب الإيراني الذين سيدخلون اللقاء بشهية مفتوحة بعد الفوز العريض على منتخب كمبوديا.

في المقابل، يدخل المنتخب الإيراني وعينه على تحقيق العلامة الكاملة بالانتصار الثالث على التوالي للابتعاد خمس نقاط عن البحرين والحفاظ على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن العراق المرشّح لتخطي كبموديا.

ويعول المنتخب الإيراني بقيادة مدربه البلجيكي مارك فيلموتس على هدافه كريم أنصاري فرد ومعه سردادر أزمون ومهدي طارمي ومحمد محبي وحسين كنعاني وإحسان حاج صافي.

العراق مرشح لتخطي كمبوديا

وفي المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب العراقي إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي عندما يحل ضيفاً على كمبوديا.

وخطف المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط بفوزه على منتخب هونغ كونغ بثنائية نظيفة على استاد البصرة الدولي في الجولة الماضية التي وضعته في المركز الثاني بأربع نقاط خلف المنتخب الإيراني المتصدّر بفارق نقطتين وأمام البحرين بفارق الأهداف.

ويسعى منتخب "أسود الرافدين" إلى الخروج من ملعب نظيره الكمبودي بغلة وافية من الأهداف قبل قمتيه أمام إيران في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في البصرة والبحرين في 19 منه على الملعب.

وقال مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش "في الجولة الماضية حققنا فوزاً مهماً ولا نربد أن نفرط بأي نقطة بعد ذلك، تنتظرنا مواجهات لاحقة على قدر كبير من الأهمية ولا نريد أن نضع أنفسنا في موقف صعب".

وأضاف "نريد أن ندخل المواجهات المقبلة بحماس كبير ولتحقيق ذلك علينا الفوز غداً والتركيز أكثر، لا نلتفت إلى الخسارة القاسية التي تعرض لها منتخب كمبوديا أمام إيران، فلكل مباراة ظروفها المؤثرة وهذه المرة يلعب بين أنصاره وعلى أرضه يجب أن نتحسب جيداً".