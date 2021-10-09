البوسنة تهزم كازاخستان بثنائية في المجموعة الرابعة

وسجل المهاجم إسماعيل بريفلجاك هدفي المنتخب البوسني في الدقيقتين 25 و66.

وصعد منتخب البوسنة والهرسك بذلك إلى وصافة المجموعة مؤقتاً برصيد 6 نقاط بفارق نقطة وحيدة أمام أوكرانيا وفنلندا اللذان سيلتقيان لاحقاً على أرض فنلندا.

ويحلق المنتخب الفرنسي بطل العالم في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

وفي إطار التصفيات ذاتها، حقق المنتخب الليتواني أول انتصار له في التصفيات بفوزه على ضيفه منتخب بلغاريا بثلاثة أهداف لهدف وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثالثة.

يوستاس لاسيكاس افتتح التسجيل لأصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة عشرة وفي الدقيقة الرابعة والستين عادل الضيوف النتيجة بفضل كيريل ديسبودوف إلا أن فيودور تشيرنيتش نجح في إضافة هدفين في الدقيقة الثانية والثمانين والرابعة والثمانين ليمنح بلاده فوزها الأول بعد خمس هزائم.

