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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الباراغوي تقيل مدربها الأرجنتيني بيريسو

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أعلن الاتحاد الباراغوياني لكرة القدم أنه "أنهى مهام الأرجنتيني إدواردو بيريسو على رأس منتخب الباراغواي" بعد الهزيمة المذلة أمام بوليفيا صفر-4 الخميس.

AFP

وأضاف الاتحاد الباراغوياني على حسابه على تويتر "نبلغ أنه في الأيام المقبلة، سيتم الإعلان عن الأعضاء الجدد لمنتخبنا العزيز ألبيروخا".

ونقلت وسائل إعلام محلية أنّ التوأم الأرجنتيني غييرمو غوستافو باروس شيلوتو بين المرشحين المحتملين لقيادة الباراغواي.

وتراجعت الباراغواي من المركز السادس إلى الثامن (12 نقطة) في المجموعة الموحدة المؤهلة لمونديال قطر.

واستعجل الاتحاد الباراغوياني إقالة بيريسو، تلميذ مواطنه مارسيلو بييلسا، عقب الهزيمة أمام بوليفيا المتواضعة، علماً بأن مصير المدرب كان على المحك بعد الهزيمة أمام تشيلي صفر-2 الأحد.

وتولى بيريسو الذي تعرض لانتقادات شديدة من قبل الجماهير الباراغويانية، منصبه في شباط/فبراير 2019، قاده في 31 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات فقط مقابل 13 تعادلاً و11 هزيمة.

وفازت البارغواي بمباراتين فقط في التصفيات مقابل ستة تعادلات وأربع هزائم في 12 جولة حتى الآن، وكان الفوزان على حساب فنزويلا صاحبة المركز العاشر الأخير بسبع نقاط.

وتتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل مباشرة لكأس العالم، ويخوض الخامس ملحقاً دولياً.

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