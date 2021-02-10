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الاتحاد القطري يختار ملعبه في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عن اسم الملعب الذي سيستضيف مباراتيه في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال الشهر المقبل.

AFP

وذكر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مباراتيه مع لوكسمبورغ وأذربيجان ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 ستلعبان في النمسا وتحديداً على أرض ملعب جينيرالي أرينا.

وجاء في تغريدة للاتحاد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سيستضيف استاد جينيرالي أرينا في النمسا مباريات العنابي في شهر مارس ٢٠٢١ ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر ٢٠٢٢".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لمشاركة منتخب قطر الأول في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، علماً أنّ نتائج مباريات بطل آسيا لن تحتسب في ترتيب نقاط المنتخبات في المجموعة الأولى والتي سيلعب بها العنابي.

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