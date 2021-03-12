English
العربية
الدوري الأوروبي
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الاتحاد الآسيوي يعلن أسماء الدول المستضيفة لمختلف مجموعات التصفيات المزدوجة

من قبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الجمعة أسماء الدول المضيفة لمجموعات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والتي تقام بنظام التجمع خلال الفترة من 31 أيار/مايو ولغاية 15 حزيران/يونيو 2021.

AFP

وتستضيف الصين مباريات المجموعة الأولى التي تضم سوريا المتصدرة والفيلبين والمالديف وغوام، في حين تستضيف الكويت المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال وتايوان.

وتقام مباريات المجموعة الثالثة في البحرين، علماً بأنّ المجموعة تضم منتخبات العراق المتصدر وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا، في حين تستضيف السعودية منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبها كلّ من أوزبكستان وسنغافورة واليمن وفلسطين.

من جهتها تستضيف قطر منظمة كأس العالم 2022، مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبها عمان وأفغانستان والهند وبنغلادش، في حين تستضيف اليابان مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً قرغيزستان وطاجيكستان وميانمار ومنغوليا.

وتقام مباريات المجموعة السابعة في الإمارات، علماً بأن المجموعة تضم كذلك منتخبات فيتنام وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، في حين تستضيف كوريا الجنوبية المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً تركمانستان المتصدرة ولبنان وكوريا الشمالية وسريلانكا.

وكان الاتحاد الآسيوي فتح الدعوة أمام الاتحادات الوطنية الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، بعد أن تأجلت التصفيات أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

                  
 

تصفيات كأس العالم تصفيات كأس آسيا فيروس كورونا
السابق غيغز يغيب عن بداية مشوار ويلز
اقرأ
غيغز يغيب عن بداية مشوار ويلز في تصفيات مونديال 2022
التالي

آخر الأحداث

>