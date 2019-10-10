الإمارات تكتسح إندونيسيا وتتصدّر

وشهدت المباراة تسجيل مهاجمها علي مبخوت "هاتريك" (ثلاثة أهداف) جعله الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 54 هدفا.

وأتت أهداف الإمارات على ستاد آل مكتوم في دبي، عبر خليل الحمادي (40) ومبخوت (51 و63 من ركلة جزاء و72) وطارق أحمد (90)، ليرفع المنتخب الأبيض رصيده الى ست نقاط من مباراتين، متصدرا بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام الفائزة اليوم على ماليزيا 1-صفر.

وخاض كل منتخب من الثلاثة الأوائل مباراتين، مقابل ثلاث مباريات لكل من ماليزيا الرابعة (ثلاث نقاط)، واندونيسيا الأخيرة من دون رصيد.

وشهد الفوز الإماراتي الكبير تحطيم مبخوت (28 عاما) الرقم القياسي لعدنان الطلياني "لاعب القرن" في الإمارات (53 هدفا) بقميص المنتخب.

وقال مهاجم الجزيرة "شرف كبير لي أن أتجاوز رقم لاعب مثل الطلياني، لكن كرة القدم لعبة جماعية، وأنا لم أكن لأسجل لولا مساعدة زملائي".

وتابع "قدمنا مباراة كبيرة ونستحق الفوز، ولكن عندنا الأفضل ونأمل أن نكون في أفضل أحوالنا عندما نلعب أمام تايلاند على (الابتعاد في) الصدارة" في مباراة الجولة الرابعة التي تقام على أرض تايلاند الثلاثاء.