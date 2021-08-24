الإعلان عن قائمة جمهورية التشيك لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

استُدعي المدافع أندري كوديلا الثلاثاء إلى تشكيلة منتخب تشيكيا لكرة القدم التي ستواجه بلجيكا ضمن تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ الشهر المقبل، بعد انتهاء مدة إيقافه لعشر مباريات بسبب حادثة عنصرية.

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) قد أوقف مدافع سلافيا براغ البالغ 34 عاما عن مختلف المسابقات الدولية في نيسان/أبريل الماضي، بسبب كلمات عنصرية تفوّه بها تجاه الفنلندي غلين كامارا لاعب وسط غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، بعدما اعتدى على كوديلا بالضرب في النفق المؤدي إلى غرف تبديل الملابس إثر صافرة نهاية مباراة الإياب للدور ثمن النهائي من مسابقة يوروبا ليغ في 18 آذار/مارس 2021.

أدى إيقافه إلى غيابه عن كأس أوروبا 2020 في حزيران/يونيو الماضي حيث بلغت بلاده الدور ربع النهائي.

قال المدرب ياروسلاف شيلهافي "بالطبع، نحن سعداء لاستعادة لاعب من مكانته. أداؤه الهادئ والبنّاء بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

وتستقبل تشيكيا بيلاروسيا في 2 أيلول/سبتمبر المقبل، قبل مواجهة متصدرة المجموعة الخامسة بلجيكا بعدها بثلاثة أيام.