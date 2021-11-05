الإعلان عن تشكيلة بلجيكا لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تستقبل بلجيكا ثالثة مونديال روسيا 2018 المنتخب الإستوني في 13 تشرين الثاني/نوفمبر على أن تحل على ويلز في المباراة الأخيرة من التصفيات بعدها بثلاثة أيام. ويتصدر الشياطين الحمر المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات أمام جمهورية التشيك (11 من 7) وويلز (11 من 6).

ولتعويض غياب مهاجم تشيلسي الإنكليزي وميتشي باتشواي هداف بشيكتاش التركي المصاب أيضًا، استدعى المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس ثلاثة مهاجمين إلى القائمة المؤلفة من 29 لاعبًا: ديفوك أوريجي (ليفربول الإنكليزي)، كريستيان بينتيكي (كريستال بالاس الإنكليزي) ودانتي فانزير (أونيون سان جيلواز).

وخلت التشكيلة من أي مفاجآت، وحافظ إدين هازار على مكانه رغم عدم خوضه دقائق كافية مع ريال مدريد الإسباني.



وهنا التشكيلة :

- لحراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني)، سيمون مينيوليه (كلوب بروج)، ماتز سيلز (ستراسبورغ الفرنسي)، كوين كاستيلس (فولفسبورغ الألماني).

- للدفاع: توبي ألدرفيريلد (الدحيل القطري)، ديدريك بوياتا (هرتا برلين الألماني)، جايسون ديناير (ليون الفرنسي)، يان فيرتونغن (بنفيكا البرتغالي)، لياندر ديندونكر (ولفرهامبتون الإنكليزي)، ووت فاس (رينس الفرنسي)، آرثر تياتي (بولونيا الإيطالي)، أليكسيس سالماكرز (ميلان الإيطالي).

- للوسط: تيموثي كاستاني ويوري تيليمانس (ليستر سيتي الإنكليزي)، دينيس برات (تورينو الإيطالي)، يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي الإنكليزي)، ثورغان هازار وتوما مونييه وأكسل فيتسل (بوروسيا دورتموند الألماني)، هانس فاناكين (كلوب بروج)، ألبير سامبي لوكونغا (أرسنال الإنكليزي).

- للهجوم: كريستيان بينتيكي (كريستال بالاس الإنكليزي)، لياندرو تروسار (برايتون الإنكليزي)، إيدن هازار (ريال مدريد)، دريس متنس (نابولي الإيطالي)، ديفوك أوريجي (ليفربول الإنكليزي)، شارل دي كيتلاير (كلوب بروج). دانتي فانزير (أونيون سان جيلواز).

