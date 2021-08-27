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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الإعلان عن تشكيلة الجزائر لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

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استدعى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي 25 لاعباً لتشكيلة "ثعالب الصحراء" التي تستضيف جيبوتي في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة وتحل على بوركينا فاسو في مراكش في 2 و7 أيلول/سبتمبر توالياً، ضمن افتتاح تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

                  
وفيما يلي يلي التشكيلة:

- حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي)، ألكسندر أوكيجة (ميتز الفرنسي)، عبد الرحمن المجادل (أولمبيك المدية)

- الدفاع: مهدي زفان (كريليا سوفيتوف الروسي)، حسين بن عيادة (النجم الساحلي التونسي)، نوفل خاسف (تونديلا البرتغالي)، رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ الألماني)، رضا حلايمية (بيرشكوت البلجيكي)، جمال بلعمري (قطر القطري)، عيسى ماندي (فياريال الإسباني)، أحمد توبة (فالفيك الهولندي)

- الوسط: إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي)، آدم زرقان (شارلروا البلجيكي)، رامز زروقي (تفنتي الهولندي)، سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي)، هاريس بلقبلة (بريست الفرنسي)، هشام بوداوي (نيس الفرنسي)  

- الهجوم: إسلام سليماني (ليون الفرنسي)، بغداد بونجاح (السد القطري)، أندي ديلور (مونبليييه)، رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، يوسف بلايلي (قطر القطري)، رشيد غزال (بشيكتاش التركي)، سعيد بن رحمة (ويست هام الإنكليزي)

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