الإعلان عن تشكيلة الجزائر لتصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

من قبل AFP August 27, 2021 16:00 استدعى مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي 25 لاعباً لتشكيلة "ثعالب الصحراء" التي تستضيف جيبوتي في ملعب مصطفى تشاكر في البليدة وتحل على بوركينا فاسو في مراكش في 2 و7 أيلول/سبتمبر توالياً، ضمن افتتاح تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.