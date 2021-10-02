الإصابة تمنع إبراهيموفيتش من الانضمام لمنتخب السويد

وكان مهاجم ميلان الإيطالي استُدعي الثلاثاء الماضي إلى تشكيلة منتخب بلاده لخوض مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

🚨 بعد أيام من استدعائه لمباراتي كوسوفو واليونان، الإصابة "في وتر العرقوب" تمنع زلاتان إبراهيموفيتش من الانضمام لمنتخب السويد @svenskfotboll في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022 @FIFAWorldCup pic.twitter.com/qUBZo6wr8U — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) October 2, 2021

ولم يخض السويدي سوى 30 دقيقة بقميص ميلان منذ بداية الموسم الجديد وتحديداً أمام لاتسيو في 12 أيلول/سبتمبر، حيث أجبرته إصابة في الركبة وانزعاج في وتر أخيل على الابتعاد قسراً عن الملاعب.