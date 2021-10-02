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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الإصابة تمنع إبراهيموفيتش من الانضمام لمنتخب السويد

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تعثر مجدداً انضمام زلاتان إبراهيموفيتش لمنتخب السويد بعد أيام من استدعائه لمباراتي كوسوفو واليونان، وذلك بسبب الإصابة "في وتر العرقوب".

وكان مهاجم ميلان الإيطالي استُدعي الثلاثاء الماضي إلى تشكيلة منتخب بلاده لخوض مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ولم يخض السويدي سوى 30 دقيقة بقميص ميلان منذ بداية الموسم الجديد وتحديداً أمام لاتسيو في 12 أيلول/سبتمبر، حيث أجبرته إصابة في الركبة وانزعاج في وتر أخيل على الابتعاد قسراً عن الملاعب.

المنتخب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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