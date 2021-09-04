الإصابة تبعد سانشو عن تشكيلة إنكلترا

وغاب سانشو (21 عاماً) عن فوز بلاده الكبير على المجر 4-0 الخميس، بسبب مشكلة تعرض لها خلال التمارين.

سيفتقده منتخب "الأسود الثلاثة" في مباراتي أندورا على ملعب ويمبلي الأحد وضد بولندا في وارسو الأربعاء.

وقال الاتحاد في بيانه "بعد تقييم إضافي، عاد ابن الحادية والعشرين إلى ناديه للتعافي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل السبت 11 (أيلول) سبتمبر".

وشارك سانشو في جميع مباريات يونايتد بعد انضمامه من بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف في صفقة ضخمة.

وكان اللاعب الذي سجل 3 أهداف في 22 مباراة دولية، قد أهدر ركلة ترجيح في نهائي كأس أوروبا ضد إيطاليا في تموز/يوليو الماضي.

وتتصدر إنكلترا مجموعتها التاسعة بـ12 نقطة كاملة، بفارق 5 نقاط عن كل من بولندا والمجر، فيما تملك أندورا 3 نقاط في وصافة القاع.