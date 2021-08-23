الإصابات تضرب صفوف المنتخب العراقي

وذكر مسؤول المكتب الاعلامي في الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي يوسف فعل "بعد تعرّض حارس مرمى المنتخب جلال حسن إلى إصابة سيغيب بسببها ثلاثين يوما، تعرض الى الاصابة أيضاً كل من الحارس البديل محمد حميد والمهاجم محمد داود اثناء معسكر المنتخب المتواصل في تركيا".

وأضاف فعل "الفحوصات الطبية أثبتت اليوم اصابة الحارس حميد بسحب في الوتر الأخيلي وسيكون خارج القائمة أمام كوريا الجنوبية وإيران والحال ذاته للمهاجم داود بعد تجدد اصابته السابقة في التواء بالكاحل واصبح خارج حسابات المواجهتين المذكورتين".

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ بملاقاة نظيره الكوري الجنوبي في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل في سيول، قبل خمسة أيام من مباراته الثانية ويلتقي فيها منتخب إيران في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وحدد الاتحاد القطري لكرة القدم استاد الغرافة في الدوحة، بناء على طلب العراق، ليكون ملعبا بيتياً افتراضياً لمنتخب أسود الرافدين، بسبب عدم سماح الاتحاد الدولي اقامة المباريات على استاد البصرة الدولي منذ نهاية عام 2019 بسبب التظاهرات التي كانت تعم مدن جنوب ووسط العراق انذاك فضلاً عن العاصمة بغداد.