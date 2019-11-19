الأزرق الكويتي يقتنص فوزاً ثميناً من نيبال

واصل المنتخب الكويتي مردوده الطيب في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، واقتنص فوزاً ثميناً خارج ملعبه بتغلبه على نيبال بهدف دون رد الثلاثاء في إطار الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية.

أقيمت المباراة في بوتان لعدم جاهزية الاستاد الذي كان من المقرر أن يستضيف اللقاء في نيبال.

وأحرز هدف المنتخب الكويتي بدر المطوع في الدقيقة 28.

بهذا الفوز وصل الأزرق الكويتي إلى النقطة العاشرة في المركز الثاني على لائحة ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر مثلها علماً بأن الفريق هو صاحب أقوى خط هجوم حتى الآن في المجموعة بتسجيله 17 هدفاً ودخل مرماه 3.

