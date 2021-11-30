الأرجنتيني بيكرمان مدرباً جديداً لفنزويلا

وقال الاتحاد المحلي لدى تقديم بيكرمان في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة كاراكاس "أهلاً وسهلاً بجوزيه نستور بيكرمان"، في حين وصف رئيس الاتحاد الفنزويلي خورخي خيمينيس تعيين بيكرمان بـ "يوم فرح لكرة القدم الفنزويلية".

في المقابل علّق المدرب على توليه تدريب منتخب فنزويلا بقوله: "أدرك تماماً انني في المكان الصحيح. لدينا فكرة مشتركة تكمن في أن نترك بصمة".

وسبق لبيكرمان أن أشرف على تدريب منتخب الارجنتين بين عامي 2004 و2006 (بلغ ربع نهائي مونديال 2006 في ألمانيا)، ومنتخب كولومبيا من 2012 إلى 2018 وبلغ معه أيضاً الدور ربع النهائي في مونديال البرازيل عام 2014 قبل أن يخسر أمام الدولة المضيفة.

وسيحل بيكرمان بدلاً من المدرب المحلي ليو غونزاليس الذي تسلّم المهمة لفترة وجيزة بعد استقالة المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرز في أب/أغسطس الماضي الذي فسخ عقده لعدم حصوله على معاشه على مدى أشهر عدة.

