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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

استدعاء بيدري لاعب وسط برشلونة إلى تشكيلة إسبانيا

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استدعى مدرب إسبانيا لويس إنريكي لاعب وسط برشلونة الشاب بيدري إلى صفوف المنتخب الوطني استعداداً لمبارياته الثلاث ضد اليونان وجورجيا وكوسوفو ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

AFP

ولطالما شبّه النقاد بيدري بمايسترو برشلونة السابق أندريس إنييستا.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط ليفربول الإنكليزي تياغو ألكانتارا وظهير أيسر برشلونة جوردي ألبا.

ويعود ألبا إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ عودة إنريكي لشغل منصب المدرب عام 2019، في حين لم يكن ألكانتارا ضمن التشكيلة الأخيرة في معسكر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتلتقي إسبانيا مع اليونان في غرناطة في 25 الحالي، قبل أن تلتقي جورجيا خارج أرضها بعدها بثلاثة أيام، ثم مع كوسوفو في إشبيلية في 31 من الشهر الحالي.

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