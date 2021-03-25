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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

اختبار إيجابي لأحد لاعبي المنتخب الألماني

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن نتيجة فحص "كوفيد-19" للاعب من المنتخب الوطني جاءت إيجابية، مؤكدا إقامة مباراته مع أيسلندا في موعدها مساء في دويسبورغ في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة للمونديال.

AFP

وقال المتحدث باسم الاتحاد الألماني ينز غريتنر لوكالة "سيد" الرياضية الألمانية التابعة لوكالة فرانس برس إن "المباراة ستقام في موعدها، بالتأكيد" وذلك بعد مناقشات مع السلطات الصحية المحلية.

وبحسب صحيفة "بيلد" اليومية، فإن الأمر يتعلق بمهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ يوناس هوفمان (مباراتان دوليتان)، مضيفة أنه تم أيضا عزل مدافع لايبزيغ مارسيل هالستنبرغ (8 مباريات دولية) لاعتباره شخصًا مخالطًا من المستوى الأول، من الفريق ولن يكون متاحا للمباراة، على الرغم من سلبية نتيجة اختباره.

وذكرت الصحيفة في الصباح أن "اللاعبين محجورون في غرفهم"، بعدما كانت أول وسيلة إعلامية تنشر المعلومة، مضيفة أنه "من المحتمل جدا أن يتم إخضاع اللاعبين لاختبارات جديدة" قبل انطلاق المباراة مساء.

وتابعت أن جميع اللاعبين الآخرين سيكونون جاهزين للعب، ولكن  "من المحتمل جدًا (أنهم) سيخضعون لاختبارات جديدة" قبل انطلاق المباراة.                                     

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